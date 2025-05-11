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Motosiklet Egzozlarından Rahatsız Olan İki Kişi Silah ve Balyozla Sokakta

Motosiklet Egzozlarından Rahatsız Olan İki Kişi Silah ve Balyozla Sokakta
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde motosikletlerin yüksek egzoz sesinden rahatsız olan iki kişi, elinde tabanca ve balyozla sokağa çıkarak sürücülere saldırmaya çalıştı. O anlar cep telefonu ile kaydedildi.

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde sokaktan geçen motosikletlerin egzoz sesinden rahatsız oldukları iddiasıyla 2 kişiden biri elinde tabanca, diğeri ise balyozla dışarı çıktı. Tabancalı ve balyozlu kişiler güçlükle sakinleştirilirken, o anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Adapazarı ilçesi Hızırtepe Mahallesi'nde bir süredir sokaktan geçen motosikletlilerin yüksek egzoz sesinden rahatsız olan bazı kişiler, uyarılara rağmen dün akşam saatlerinde gençler yine abart egzozlu motosikletleriyle sokaktan geçince dışarı çıktı. Bir kişi tabancayla sürücülerin peşinden giderken, bir başka kişinin elinde ise balyoz olduğu görüldü. Çevredekiler, ellerinde tabanca ve balyoz bulunan kişileri güçlükle sakinleştirdi. Yaşananlar, cep telefonuyla görüntülendi.

Serhat YILMAZ/ADAPAZARI(Sakarya) -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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