Motosiklet devrildi, yola savrulan kasksız sürücü öldü Güncel Haberler AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, motosikletinin devrilmesi sonucu yola savrularak başını kaldırıma çarpan kasksız sürücü Erol Çolak (25), hayatını kaybetti. AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, motosikletinin devrilmesi sonucu yola savrularak başını kaldırıma çarpan kasksız sürücü Erol Çolak (25), hayatını kaybetti. Kaza, saat 03.00 sıralarında, Yeşil Mahalle 1872 Sokak'ta meydana geldi. Demir doğrama atölyesinde çalışan Erol Çolak, kullandığı motosikletin devrilmesi sonucu savrularak yola düşünce başını kaldırıma çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Çolak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ve savcının incelemelerinin ardından Çolak'ın cansız bedeni, otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Nazilli Aydın Güncel Haberler

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