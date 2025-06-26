Motosiklet Devrildi, Sürücü Kask Kamerasıyla O Anları Kaydetti

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İstanbul'un Avcılar ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu sürücünün kask kamerası ile kaydedilen kazada, sürücü bir süre sürüklendi ve motosiklet kamyonetin altında kaldı. Görüntüler kazanın dramatik anlarını ortaya koyuyor.

İstanbul'un Avcılar ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsünün sürüklendiği anlar, kask kamerasınca kaydedildi.

D-100 Karayolu Avcılar mevkisinde Ankara istikametinde ilerleyen motosiklet devrildi.

Sürücü bir süre sürüklenirken, savrulan motosikleti seyir halindeki bir kamyonetin altına sıkıştı.

Kaza anı sürücünün kask kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, motosikletin devrilmesiyle bir süre sürüklenen sürücünün, yerden kalkıp koşarak motosikletini sürükleyen kamyoneti durdurmaya çalışması yer aldı.

Kaynak: AA / Abdülkerim Güzel - Güncel
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