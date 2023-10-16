Motosiklet demir yığınlarına çarptı: 2 ağır yaralı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde tribün demirlerinin alt kısmına çarpan motosikletteki iki genç ağır yaralandı.

Kaza; Kum mevkii Manavgat Atatürk Stadı yakınlarındaki drift pistinde meydana geldi. Stadyum istikametine seyir halindeki Şeref İ.'nin kullandığı 07 LSL 10 plakalı motosiklet, pist üzerinde 2 hafta önce gerçekleştirilen drift etkinliğinde yerleştirilen ve çevresinde güvenlik önlemi alınmayan tribünlerin alt kısmındaki demirlere çarptı. Kazada motosikletin çarpması sonucu tribünün alt kısmında bulunan demirler yerinden çıkarken, 21 yaşındaki Şeref İ. ve yolcu olarak bulunan 17 yaşındaki kuzeni Merve İ. ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Manavgat'ta bulunan özel hastanelere kaldırılan kuzenlerin hayati tehlikelerinin devam ettiği bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.