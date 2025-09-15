Motosiklet Çarpması Sonucu Bir Yaya Hayatını Kaybetti

Ordu'nun Altınordu ilçesinde, motosikletin çarptığı yaya yaşamını yitirdi, sürücü yaralandı.

Şerife D. (30) yönetimindeki 52 AEH 329 plakalı motosiklet, Durugöl Mahallesi mevkisi Atatürk Bulvarı'nda yürüyen Yusuf Bülbül'e (66) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Durumu ağır olan Yusuf Bülbül, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.