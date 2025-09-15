Haberler

Motosiklet Çarpması Sonucu Bir Yaya Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'nun Altınordu ilçesinde motosikletin çarptığı 66 yaşındaki yaya yaşamını yitirdi, sürücü yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde, motosikletin çarptığı yaya yaşamını yitirdi, sürücü yaralandı.

Şerife D. (30) yönetimindeki 52 AEH 329 plakalı motosiklet, Durugöl Mahallesi mevkisi Atatürk Bulvarı'nda yürüyen Yusuf Bülbül'e (66) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Durumu ağır olan Yusuf Bülbül, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Kaynak: AA / Hayati Akçay - Güncel
İstanbul Boğazı'nın en pahalılarından Beyaz Köşk yeniden satışa çıktı

İstanbul Boğazı'nın en pahalılarından! Beyaz Köşk yeniden satışta
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şampiyonlar Ligi yarın başlıyor! işte ilk hafta programı

Alarmları kurun! Büyük heyecan yarın akşam başlıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.