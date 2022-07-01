MOTORU YANAN OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI - Haberler

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MOTORU YANAN OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde motoru tutuşan otomobil alev alev yandı.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde motoru tutuşan otomobil alev alev yandı. İtfaiye ekipleri yangını söndürülürken, otomobil kullanılmaz hale geldi.

Olay saat 15.30 sıralarında D-100 Karayolu Körfez ilçesi Yarımca yol ayrımında meydana geldi. Aracının motorundan duman çıktığını gören 42 E 9818 plakalı otomobilin ismi öğrenilemeyen sürücüsü, emniyet şeridinde aracı durdurarak itfaiyeye haber verdi. Bu sırada otomobil alev alev yanmaya başladı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Otomobil kullanılmaz hale gelirken, tutanak tutuldu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

İtfaiye Körfez Güncel Haberler

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