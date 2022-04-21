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Motoru arızalanan balıkçı teknesindeki 9 kişi kurtarıldı

Demirören Haber Ajansı - Adem Akalan - Güncel
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Motoru arızalanan balıkçı teknesindeki 9 kişi kurtarıldı

ANTALYA'da motorunun arıza yapması sonucu balıkçı teknesinde mahsur kalan 9 kişi, deniz polisi tarafından kurtarıldı.

MURATPAŞA, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'da motorunun arıza yapması sonucu balıkçı teknesinde mahsur kalan 9 kişi, deniz polisi tarafından kurtarıldı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Muratpaşa ilçesindeki falezlerin 50 metre açığında meydana geldi. Antalya Yat Limanı'ndan balık tutmak için ayrılan ve içinde 9 kişinin bulunduğu balıkçı teknesi, motorunun arıza yapmasıyla falezlere doğru sürüklendi. Teknede bulunanlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Limanda yer alan deniz polisi ekipleri, ihbar üzerine 2 botla harekete geçti. Falezlere çarpmak üzere olan balıkçı teknesini ekipler, halatla bota bağlayıp, limana kadar çekti. Teknedeki 9 kişi ekiplerin yardımıyla karaya çıkarıldı.

 


Demirören Haber Ajansı / Adem Akalan - Güncel

Muratpaşa, Güncel, Haberler

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