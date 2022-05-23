Motorola, 200 Megapiksel telefon için tarih verdi! - Haberler

Motorola telefon sektörünün "devleri" arasında yer almıyor olsa da, fiyat / performans oranı yüksek modelleri ve belirli dönemlerde piyasaya sürdüğü telefonlar ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Bir süredir gündemde olan 200 Megapiksel kamera söylentileri nihayet netlik kazandı ve Motorola'nın Temmuz ayında piyasaya süreceği yeni telefonunda 200 MP kamera olacağı resmen doğrulandı.

200 Megapiksel kameralı Motorola Frontier geliyor

Bu kamerayı "Görüntü deneyimi için yeni bir ölçüt" olarak tanımlayan Motorola'nın hangi sensörü kullanacağı şu anda açıklanmadı, ancak daha önce ortaya çıkan söylentileri göz önünde bulundurarak Samsung ISOCELL HP1'in kullanılacağını söyleyebiliriz.

Bu telefonun Motorola Frontier olarak adlandırılması beklenirken, 6.67 inç büyüklüğündeki OLED ekran 144 Hz yenileme hızı sunacak. 60 Megapiksel çözünürlüğünde ön kameraya sahip olan telefon, tahmin edebileceğiniz üzere bir amiral gemisi olacak ve Snapdragon 8 Gen 1 Plus işlemciden güç alacak.

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8 / 12 GB RAM ve 128 / 256 GB depolama seçeneklerinin sunulduğu telefon, 125W kablosuz şarj desteği sunacak ve 4500 mAh kapasiteli bataryadan beslenecek. 8K çözünürlükte 30 FPS video kaydı gerçekleştirebilen telefon, 30W ile 50W arasında kablosuz şarj imkanı da sağlayacak.

– Motorola Frontier modelinin 200 Megapiksel kameraya sahip olması hakkında ne düşünüyorsunuz?

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