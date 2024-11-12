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Motorlu Testereyle Odun Keserken Yaralanma Olayı

Motorlu Testereyle Odun Keserken Yaralanma Olayı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde motorlu testereyle odun kesen bir kişi, sol ayağından yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, motorlu testereyle odun keserken yaralanan kişi, hastanede tedaviye alındı.

İlçeye bağlı kırsal Tahtaköprü Mahallesi'nde yaşayan Murat A. (43), evinin bahçesinde motorlu testereyle odun keserken sol ayağından yaralandı.

Özel bir araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralı, buradaki müdahalenin ardından ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel
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