Motorlu Testereyle Odun Keserken Yaralandı

Motorlu Testereyle Odun Keserken Yaralandı
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Konya'nın Seydişehir ilçesinde motorlu testereyle odun kesen Yusuf Kadıhanı, dalgınlık sonucu ayağından yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde motorlu testereyle odun kesen kişi, ayağından yaralandı.

Seydişehir - Antalya kara yolundaki ormanlık alanında motorlu testereyle kesim yapan Yusuf Kadıhanı, bir anlık dalgınlık sonucu kendini yaralayınca yardım istedi.

Kadıhanı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel
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