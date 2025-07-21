Motorlu Testereyle Çalışırken Ağır Yaralandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde motorlu testereye parmaklarını kaptıran İbrahim T. (51), hastaneye kaldırıldı. Evinde uçurtma çıtası keserken kaza geçiren yaralının tedavisi devam ediyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde motorlu testereye parmaklarını kaptıran kişi ağır yaralandı.

Çeltikçi Mahallesi'nde yaşayan İbrahim T. (51), evinde motorlu testereyle uçurtma çıtası kesmeye çalıştığı sırada, elini testereye kaptırdı.

Sol elinden yaralanan İbrahim T, kendi imkanlarıyla İnegöl Devlet Hastanesine geldi.

Yaralı, buradaki ilk müdahalesinin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel
Bangladeş'te savaş uçağı okul kampüsüne düştü: En az 18 kişi hayatını kaybetti

Ülke şokta! Savaş uçağı okul kampüsüne düştü, çok sayıda ölü var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hakimin babasının restoranında 10 kişi polisi darp etti iddiası

10 kişi bir polisi çocuklarının gözü önünde darp etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.