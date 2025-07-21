Motorlu Testereyle Çalışırken Ağır Yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde motorlu testereye parmaklarını kaptıran İbrahim T. (51), hastaneye kaldırıldı. Evinde uçurtma çıtası keserken kaza geçiren yaralının tedavisi devam ediyor.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde motorlu testereye parmaklarını kaptıran kişi ağır yaralandı.
Çeltikçi Mahallesi'nde yaşayan İbrahim T. (51), evinde motorlu testereyle uçurtma çıtası kesmeye çalıştığı sırada, elini testereye kaptırdı.
Sol elinden yaralanan İbrahim T, kendi imkanlarıyla İnegöl Devlet Hastanesine geldi.
Yaralı, buradaki ilk müdahalesinin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.
Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel