Motorlu nakliyecilerden UKOME'ye çağrı: Bir kez de bizim için toplanın

UKOME kararıyla 16 Ağustos 2021 tarihinden itibaren Laleli'de yaya alanı ve sokaklara iki tekerlekli yük taşıma araçlarıyla, elektrikli ve motorlu motosikletlerin girişi yasaklanmıştı. Yürürlüğe giren kararla birlikte nakliyeciler işlerinin aksadığını belirterek bugün Beyazıt Meydanı'nda kararı protesto etmek için toplandı. Nakliyeciler, motorlarına el konulduğunu, ceza kesildiğini ve yasal yollarla haklarını aradıklarını da belirtti.

BELEDİYENİN DAYATTIĞI ARAÇLARI ALIYORUZ DEDİK; ALMAYIN DEDİLER

ESNAF, KARGOCU VE TAŞIMACI MAĞDUR

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