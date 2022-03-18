MOTORLU NAKLİYECİLERDEN UKOME'YE ÇAĞRI: BİR KEZ DE BİZİM İÇİN TOPLANIN

UKOME kararıyla 16 Ağustos 2021 tarihinden itibaren Laleli'de yaya alanı ve sokaklara iki tekerlekli yük taşıma araçlarıyla, elektrikli ve motorlu motosikletlerin girişi yasaklanmıştı. Yürürlüğe giren kararla birlikte nakliyeciler işlerinin aksadığını belirterek bugün Beyazıt Meydanı'nda kararı protesto etmek için toplandı. Nakliyeciler, motorlarına el konulduğunu, ceza kesildiğini ve yasal yollarla haklarını aradıklarını da belirtti.

BELEDİYENİN DAYATTIĞI ARAÇLARI ALIYORUZ DEDİK; ALMAYIN DEDİLER

ESNAF, KARGOCU VE TAŞIMACI MAĞDUR

BOŞLUĞUN DOLDURULMASINI İSTİYORUZ; UKOME BİZİM İÇİN TOPLANSIN

Yıllardır burada taşımacılık yaptıklarını belirten Altuntaş, "El arabasını alan Afrikalılar, Özbekler sokağa koşmuş. Biz burada yıllardır taşımacıyız. Biz bu boşluğun doldurulmasını istiyoruz. Ters denilen şey yaşanıyor ve yasak olan el arabası ile motor kaçak göçek çalışıyor, öbürleri çalışmıyor. Çoğumuzun motoru hala bağlı, çalışamıyoruz. Taşımacılık şu an burada yapılmıyor, durmuş vaziyette. Belediye Başkanı bizim sesimize ses versin, emekçilerin hakkını kollasın" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel