Motorin ve benzine yapılmayan indirim sunucuyu isyan ettirdi: Güzel kazıklandık

Petrol fiyatları düşmesine rağmen benzin ve motorinin aynı fiyatta kalmasına tepki gösteren TGRT Haber Ana sunucusu Ekrem Açıkel, bu duruma kendine has üslubu ile tepki gösterdi.

ARADAKİ FARKI AÇIKLADI

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın başladığı tarihteki petrol varil fiyatını ekran başındakilerle paylaşan Açıkel, "Bugün bir indirim yapmışsınız. Yetmez ama evet. 25 Şubat Rusya'nın işgale başladığı sabah. Petrolün varili 98.5 dolar. Benzini biz 16.77 liradan, motorini 17 liradan alıyoruz. Bugün petrolün varili 98.5 dolar. Benzin 19. Motorin 21 lira 27 kuruş. Makası görüyorsunuz. Benzinde indirim falan yok. Motorine ise zahmet olmuş 1 lira düşürmüşler. Sağ olsunlar. Alkışlayalım. Varil fiyatını baz aldığımızda yapılmayan indirim ne? Benzini litre başına 2 lira 23 kuruş pahalıya alıyoruz. 1 lira indirim yapılmasına rağmen motorinde 3 lira 26 kuruş daha pahalı" ifadelerini kullandı.

"NE DİYEYİM, İYİ KAZIKLANDIK"

Açıklamasının devamında üslubunu daha da sertleştiren Açıkel, "Eğer şu haberlerim, yayımlarım yanlış olsaydı; milyon tane açıklama gönderirlerdi. Gık çıkmıyor gık! Aracınız benzinliyse bir depoda 50 litrede neredeyse 111 TL, motorinli ise 213 TL fazladan ödüyorsunuz. Ne diyeyim, iyi kazıklandık… Bravo… Zahmet olmuş 1 lira indirim yapmışsınız" dedi.