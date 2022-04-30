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Motorama Özel Otomobil ve Motor Sporları Fuarı

Xinhua - Güncel
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Motorama Özel Otomobil ve Motor Sporları Fuarı

MISSISSAUGA, 30 Nisan (Xinhua) -- Üç gün süren yıllık Toronto Motorama Özel Otomobil ve Motor Sporları Fuarı etkinliği, bu yıl Kanada'nın Büyük Toronto Bölgesi'ndeki Mississauga'da 29 Nisan - 1 Mayıs tarihleri arasında düzenleniyor.

MISSISSAUGA, 30 Nisan (Xinhua) -- Üç gün süren yıllık Toronto Motorama Özel Otomobil ve Motor Sporları Fuarı etkinliği, bu yıl Kanada'nın Büyük Toronto Bölgesi'ndeki Mississauga'da 29 Nisan - 1 Mayıs tarihleri arasında düzenleniyor.

İnsanlar, Kanada'nın Büyük Toronto Bölgesi'ndeki Mississauga'da düzenlenen 2022 Toronto Motorama Özel Otomobil ve Motor Sporları Fuarı'nda Ford marka özel yapım bir aracı inceliyor, 29 Nisan 2022. (Fotoğraf: Zou Zheng/Xinhua)

İnsanlar, Kanada'nın Büyük Toronto Bölgesi'ndeki Mississauga'da düzenlenen 2022 Toronto Motorama Özel Otomobil ve Motor Sporları Fuarı'nda Chevrolet marka özel yapım bir pikap aracı inceliyor, 29 Nisan 2022. (Fotoğraf: Zou Zheng/Xinhua)

İnsanlar, Kanada'nın Büyük Toronto Bölgesi'ndeki Mississauga'da düzenlenen 2022 Toronto Motorama Özel Otomobil ve Motor Sporları Fuarı'nda Corvette marka özel yapım bir aracı inceliyor, 29 Nisan 2022. (Fotoğraf: Zou Zheng/Xinhua)

Kanada'nın Büyük Toronto Bölgesi'ndeki Mississauga'da düzenlenen 2022 Toronto Motorama Özel Otomobil ve Motor Sporları Fuarı'nda Ford marka özel yapım bir araç görülüyor, 29 Nisan 2022. (Fotoğraf: Zou Zheng/Xinhua)

Xinhua / Güncel

Otomobil, Toronto, Kanada, Nisan, Güncel, Haberler

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