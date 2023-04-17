MOTOR KISMINDAN ALEV ALAN KAMYONET KÜLE DÖNDÜ

AYDIN'ın Söke ilçesinde, motor kısmından alev alan kamyonet yandı. Kamyonet şoförü Murat Demirci yara almadan kurtulurken, yolcu konumunda bulunan İsmail Kaya, yüzünden yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı.Yangın, saat 21.30 sıralarında Kuşadası-Söke Karayolu Granta Mevkiinde meydana geldi. Kuşadası'ndan Söke yönüne doğru gelmekte olan Murat Demirci idaresindeki 09 RG 250 plakalı kamyonet henüz bilinmeyen bir nedenle motor kısmından alev alarak yanmaya başladı. Şoför kamyoneti kenara park ederek kendi imkanlarıyla yara almadan kurtuldu. Yan koltukta yolcu konumunda bulunan İsmail Kaya ise alevler nedeniyle yüzünden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla Söke Fehime Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, itfaiye ise yangını söndürdü. Kamyonet kullanılamaz hale geldi. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel