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Motokuryeler, Yaralı Meslektaşlarını Yalnız Bırakmadı

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AVCILAR'da, otomobilin çarpması sonucu yere düşerek yaralanan motokuryenin durumunu öğrenen arkadaşları, yardıma koştu. Polis ve sağlık ekibinden önce gelen motokuryeler, yaralı meslektaşlarını hastaneye sevk edilinceye kadar yalnız bırakmadı.

AVCILAR'da, otomobilin çarpması sonucu yere düşerek yaralanan motokuryenin durumunu öğrenen arkadaşları, yardıma koştu. Polis ve sağlık ekibinden önce gelen motokuryeler, yaralı meslektaşlarını hastaneye sevk edilinceye kadar yalnız bırakmadı.

Kaza, 31 Ağustos'ta saat 18.00 sıralarında Merkez Cami Sokak'ta meydana geldi. Aldığı siparişi götüren Muhammet Buğrahan Darıcı yönetimindeki motosiklete bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan motokurye Darıcı yaralandı. Yaralı çevredekiler ve diğer motokuryeler tarafından yol kenarına alınırken, sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Arkadaşları ile sürekli konuşarak moralini yüksek tutmaya çalışan motokuryelerin sayısı kısa sürede arttı. Motokuryeler polis ve sağlık ekipleri gelinceye kadar yaralı meslektaşlarını bir an olsun yalnız bırakmadı. Sağlık ekiplerinin gelmesi ile birlikte ilk müdahalesi burada yapılan Muhammet Buğrahan Darıcı hastaneye kaldırıldı. Polis, kazaya karışan otomobil sürücüsü hakkında inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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