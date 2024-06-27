Motokuryeler İçin Adalet İstiyor

İzmir'de motokuryeler, görevi sırasında öldürülen üniversite öğrencisi Ata Emre Akman ve Samet Özgül'ün için bir araya geldi.

Çok sayıda motokurye, Balıkesir'de sipariş götürdüğü sokakta bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitiren 20 yaşındaki Akman ve Ankara'da trafikte tartıştığı kişilerce bıçaklanarak öldürülen motokurye Özgül için Fahrettin Altay Meydanı'nda toplandı.

Motokuryeler, konvoyla Alsancak Cumhuriyet Meydanı'na kadar geldi.

Grup adına açıklama yapan motokurye Taner Bişiren, motokuryelerin öldürülmesine ilişkin hukuki sürecin devam ettiğini belirterek, mahkeme öncesi motokurye ölümlerine dikkati çekmek için bir araya geldiklerini belirterek, eyleme destek veren meslektaşlarına teşekkür etti.

Karabük'te trafik kazasında hayatını kaybeden motokurye Tevfik Arayıcı'nın annesi Bahar Biçiren de adaletin yerini bulmasını istediğini ifade etti.