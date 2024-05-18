Motokuryeler, bıçaklı saldırı sonucu öldürülen Ata Emre Akman için adalet istedi
Bolu'da motokuryeler, Balıkesir'de üniversite öğrencisi Ata Emre Akman'ın sipariş götürdüğü sokakta bıçaklı saldırı sonucu öldürülmesine tepki gösterdi. Motokuryeler, adaletin tecelli etmesini istediklerini belirterek kurye ölümlerine dikkat çekti.
Bolu'da motokuryeler, Balıkesir'de üniversite öğrencisi Ata Emre Akman'ın sipariş götürdüğü sokakta bıçaklı saldırı sonucu öldürülmesine tepki gösterdi.
Motokuryeler ile bazı motosikletliler, Karaçayır Mahallesi Olimpik Yüzme Havuzu'nun önünde toplandı.
Polis eşliğinde konvoyla Anıtpark'a kadar giden grup, basın açıklaması yaptı.
Bolu Motosikletli Kuryeler Derneği adına açıklama yapan Berat Kundakçı, olayla ilgili adaletin tecelli etmesini istediklerini dile getirdi.
Kurye ölümlerine dikkati çekmek istediklerini belirten Kundakçı, kuryelerin kaderinin, mesleğini yaparken hayatını kaybetmek olmaması gerektiğini söyledi.