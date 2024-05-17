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Motokuryeler, bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisi için bir araya geldi

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Adana'da motokuryeler, sipariş götürdüğü sokakta uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Ata Emre Akman için bir araya geldi. Motokuryeler, güvenli bir çalışma ortamı istediklerini belirterek konvoy düzenledi.

Adana'da motokuryeler, sipariş götürdüğü sokakta uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Ata Emre Akman için bir araya geldi.

Çok sayıda motokurye, Balıkesir'de motokurye olarak çalışan ve sipariş götürdüğü sokakta uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitiren 20 yaşındaki Akman için Bülent Angın Bulvarı'nda toplandı.

Adana Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Yalçın Parmak, grup adına yaptığı açıklamada, saldırıya tepki göstererek güvenli bir çalışma ortamı istediklerini belirtti.

Motokuryeler, açıklamanın ardından konvoy düzenledi.

Kaynak: AA / Güncel

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