Motokuryeden Ambulansa Yol Açma Çabası

Motokuryeden Ambulansa Yol Açma Çabası
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D-100 Karayolu'nda seyir halindeki bir motokurye, yoğun trafik sebebiyle ilerlemekte zorlanan ambulansa yardımcı olmak için araçları korna ile uyardı. O anlar kask kamerasına yansıdı.

D-100 Karayolu'nda seyir halindeki motokurye, yoğun trafik sebebiyle ilerlemekte güçlük çeken ambulansa kolaylık sağlamak için Avcılar'dan Zeytinburnu'na kadar araçları korna uyardı. Motokuryenin yol açma çabası, kask kamerasına yansıdı.

Olay saat 14.30 sıralarında D-100 Karayolu'nda meydana geldi. Sirenleri açık olmasına rağmen yoğun trafikte ilerlemekte güçlük çeken motokurye, ambulansın önünde seyreden araçları tek tek korna ile uyardı. Motokurye, Avcılar'dan Zeytinburnu'na kadar ambulansın yolunu açmak için çaba harcadı. Zaman zaman eliyle işaret ederek sürücüleri başka şeride yönlendiren motokuryenin yol açma çabası kask kamerası tarafından kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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