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Motokurye ölümüne yol açan otomobil sürücüsü yurt dışına çıktı

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Fatih'te meydana gelen kazada motokurye Yunus Emre Göçer'in ölümüne yol açtığı öne sürülen Somali uyruklu otomobil sürücüsü M.H.Ş.M'nin yurt dışına çıktığı öğrenildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı sürdürüyor.

Fatih'te, motokurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne yol açtığı öne sürülen Somali uyruklu otomobil sürücüsünün yurt dışına çıktığı öğrenildi.

Avrasya Tüneli'nin Aksaray çıkışında 30 Kasım'da meydana gelen ve motokurye Yunus Emre Göçer'in hayatını kaybettiği kazaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, hakkında yakalama kararı çıkarılan araç sürücüsü M.H.Ş.M'nin 2 Aralık'ta yurt dışına çıktığı öğrenildi.

Bu kapsamda kaza tespit tutanağındaki tespitler ile trafik bilirkişisi raporu arasındaki çelişkilerin giderilmesi için dosyanın Adli Tıp Kurumu trafik ihtisas birimine gönderildiği öğrenildi.

"Asli kusurlu" bulunduğu tespitine yer verilmişti

Avrasya Tüneli'nin Aksaray çıkışında 30 Kasım'da meydana gelen kazada ağır yaralanan motokurye Göçer kaldırıldığı hastanede kurtarılamamıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan ve Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un oğlu olduğu öğrenilen sürücü M.H.Ş.M. hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulmuştu.

Zanlının kusur durumunun tespiti için savcılıkça istenen bilirkişi raporunda, araç sürücüsünün "asli kusurlu" bulunduğu tespitine yer verilmişti.

Raporda ifadesine yer verilen şüpheli M.H.Ş.M ise motokurye Göçer'in kullandığı motosikletle bir anda sinyal vermeden frene basıp sağa dönüş yaptığını, kendisinin de frene bastığını ancak duramadığını, motosiklete çarptığını belirtmişti.

Araç sürücüsü M.H.Ş.M hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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