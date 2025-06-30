Motokurye Emrullah Kılıç Kaza Sonucu Hayatını Kaybetti

ANKARA'da yemek siparişi sitesinde motokurye olarak çalışan ve spor kulübünde kick boks antrenörlüğü yapan Emrullah Kılıç (25) sipariş götürürken motosikletinin hafif ticari araçla çarpıştığı kazada hayatını kaybetti.

Kaza, dün Keçiören ilçesinde, Beyler Sokağı ile Buket Sokağı'nın kesiştiği noktada meydana geldi. Sipariş götüren Emrulllah Kılıç yönetimindeki 06 FEF 194 plakalı motosikletle sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 MRE 368 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Savrulan Kılıç kaldırıma sürüklenirken, motosiklet ise ağaca çarptı. Kılıç'a ilk müdahaleyi mahalle esnafı yaptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Emrullah Kılıç, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hafif ticari aracın sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Yaklaşık 5 yıldır çevrim içi yemek siparişi sitesinde motokurye olarak çalışan Emrullah Kılıç'ın, bir spor kulübünde 6 yıldır kick boks antrenörlüğü yaptığı öğrenildi.

'DAVACI OLACAĞIZ'

Emrullah Kılıç'ın kız kardeşi E.K., "Ağabeyim yıllardır motor kullanıyordu. Özellikle yağmurlu havalarda tüm ekipmanlarını kullanırdı. Sabah da evden kask ve dizliğini takarak çıkmıştı. Çok temkinli davranırdı. Anadolu Üniversitesi'nde spor yönetimi okudu. Enerjik, gezmeyi seven, eğlenceli biriydi. Davacı olacağız" dedi.

Görgü tanığı esnaf Bayram Öner, "Ani bir gürültü duydum. Bu gürültüyle motor ve bir aracın sürüklendiğini gördüm. O esnada koşarak olay yerine gittim. Yerde yatan, biraz arabanın altında ayakları kalmış bir arkadaşla karşılaştım. Elimizden gelen müdahaleyi yapmaya çalıştık. Arabayı biraz kaldırarak ayaklarını serbest bir alana aldık. Bu esnada yaşam belirtisi vardı kendisinde. Ben kalp masajı da yaptım, nabzını da ölçtüm. Hemen 155'i arayarak bildirim yaptık. Fren sesleri ve gürültüyle yolun ortasında çarpışma meydana geldi. Sürüklenme oldu. Bu şekilde gördüm" dedi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.