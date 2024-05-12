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Motokurye Ata Emre Akman'ın Cenazesi Toprağa Verildi

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Balıkesir'de motokurye olarak çalışan üniversite öğrencisi Ata Emre Akman, sokakta uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Cenazesi Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde defnedildi.

Balıkesir'de motokurye olarak çalışan ve sipariş götürdüğü sokakta uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Ata Emre Akman'ın cenazesi (20), Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde toprağa verildi.

Karesi ilçesi Emir Sokağı'nda dün bıçaklı saldırıda yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Ata Emre Akman'ın cenazesi, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi morgundan alınarak, Mustafakemalpaşa'daki baba ocağına götürüldü ve helallik alındı.

Öğle vakti Muradiyesarnıç Mahallesi meydanında kılınan cenaze namazı sonrasında Akman'ın cenazesi mahalle mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine, Akman'ın ailesi, arkadaşları ve çok sayıda mahalle sakini katıldı.

Olay

Henüz 5 gün önce işe giren ve siparişi teslim etmek için motosikletle yola çıkan Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü öğrencisi Ata Emre Akman'a, E.Ö. (17) adlı kişi, Karesi ilçesi Karaoğlan Mahallesi Emir Sokağı'nda henüz bilinmeyen bir nedenle bıçakla saldırılmıştı. Vücudunun çeşitli yerlerinden 10 bıçak darbesi alan Akman, olay yerinde hayatını kaybetmiş, kaçan E.Ö. polis ekiplerince yakalanmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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