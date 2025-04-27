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Motofest Öncesi Kaza: Bir Ölü, Bir Yaralı

Motofest Öncesi Kaza: Bir Ölü, Bir Yaralı
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Adıyaman'da düzenlenen Motofest yarışmasına katılmak için yola çıkan Ahmet Turan Demirtaş'ın motosikleti şarampole devrildi. 38 yaşındaki sürücü hayatını kaybederken, yanındaki Merve D. yaralandı.

ADIYAMAN'da düzenlenen Motofest yarışmasına katılmak için gelirken kullandığı motosiklet şarampole devrilen Ahmet Turan Demirtaş (38) hayatını kaybetti, yanındaki Merve D. ise yaralandı.

Kaza, dün gece saatlerinde Adıyaman-Şanlıurfa kara yolunun 35'inci kilometresinde meydana geldi. Ahmet Turan Demirtaş'ın kontrolünü yitirdiği plakası öğrenilemeyen motosiklet, şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Demirtaş ve arkasındaki Merve D. ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan sürücüsü Ahmet Turan Demirtaş doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Merve D'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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