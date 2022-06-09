Moto G62 5G tanıtıldı: İşte özellikleri! - Haberler

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Moto G62 5G tanıtıldı: İşte özellikleri!

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Moto G62 5G tanıtıldı: İşte özellikleri!

Ekran özellikleriyle dikkat çeken Motorola Moto G62 5G modeli tanıtıldı. Peki akıllı telefon, kullanıcılara neler sunuyor?

Motorola, 2014 yılında Lenovo tarafından satın alındıktan sonra adeta bir kimlik değişimi yaşadı. Büyük bir yapılandırma sürecine giren şirket günümüz itibariyle eski günlerini anımsatmaya başladı. Hatta geçtiğimiz yıl tanıtılan Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1'i ilk kullanan üretici olmak için Xiaomi ile kıyasıya bir rekabete girmiş ve Moto Edge X30 ile yarışı kazanmıştı. Son olarak şirket, Moto G62 5G modelini vitrine çıkardı. İşte özellikleri…

Moto G62 5G özellikleri

Moto G62 5G; 6,5 inç Full HD+ çözünürlüklü 120 Hz tazeleme hızı sunan IPS LCD panele sahip. Ayrıca ekranda delikli bir tasarım karşımıza çıkıyor.

İşlemci tarafında ise Qualcomm Snapdragon 480 Plus mevcut. Yonga seti; iki adet 2.2 GHz ve altı adet 1.8 GHz hızında çalışan sekiz çekirdeğe ev sahipliği yapıyor. Aynı zamanda 8 nm fabrikasyon süreciyle üretildi.

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Cihazda 4 GB RAM ve 128 GB depolama mevcut. Kullanıcılar dilerse, microSD kart desteğiyle depolamada artırıma gidebiliyorlar.

Önde 8 Megapiksel selfie kamerası yer alırken, arkada 50 Megapiksel ana, 8 Megapiksel ultra geniş açı ve 2 Megapiksel makro sensörden oluşan üçlü kamera kurulumu bulunuyor.

Moto G62 5G, 20W TurboPower şarjı destekleyen 5.000 mAh'lik pilden besleniyor. Öte yandan parmak izi tarayıcı, yüz tanıma, Çift SIM, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, GPS, NFC ve Dolby Atmos destekli çift stereo hoparlör gibi özellikleri de bünyesinde barındırıyor. Cihazın siyah ve yeşil renklerle satışa çıkacağını, ancak fiyat etiketinin açıklanmadığını da belirtelim.

İşlemciQualcomm Snapdragon 480 PlusEkran6,5 inç Full HD+ çözünürlüklü 120 Hz tazeleme hızı sunan IPS LCD panelDepolama128 GB Bellek4 GBArka kamera50 Megapiksel ana, 8 Megapiksel ultra geniş açı ve 2 Megapiksel makro sensörÖn kamera8 MegapikselBatarya20W destekli 5.000 mAhDiğer5G, parmak izi tarayıcı, yüz tanıma, Çift SIM, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, GPS, NFC, Dolby Atmos destekli çift stereo hoparlörİşletim sistemiAndroid 12

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce model, kullanıcıların beğenisini kazanacak mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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