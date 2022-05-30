Moto G42 performans testinde! İşte özellikleri - Haberler

Piyasada rekabetçi bir marka olmaktan çıkmış olsa da, belirli pazarlarda yeni telefonlar ile kullanıcıların karşısına çıkmaya devam eden Motorola'nın 200 Megapiksel kameralı telefonunu Temmuz ayında tanıtması bekleniyor. Ancak şirketin tanıtmayı planladığı birçok orta segment model bulunuyor.

XT2233 model numarası ile sertifikası ortaya çıkan Moto G42 aradan geçen kısa sürenin ardından Geekbench performans testinde boy gösterdi. İşlemcinin yanı sıra tasarımı da ortaya çıktı.

Moto G42'ye 6 nm fabrikasyon süreci ile üretilen sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 680 güç veriyor. 2.4 GHz hızında çalışan Kryo 265 çekirdeklerinden oluşan işlemci, Adreno 610 GPU'dan güç alıyor. X11 LTE modem sayesinde 390 Mbps indirme, 150 Mbps yükleme hızına ulaşılabiliyor.

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Moto G42 özellikleri nasıl olacak?

Cihazın internet sitesinde HawaiiPlusOLED22 olarak kodlanmış olması, OLED ekrana sahip olma ihtimalini artırıyor. Ancak bu detay henüz bilinmezliğini koruyor. Android 12 işletim sistemi ile çalışan telefon tek çekirdek testinden 376, çoklu çekirdek testinden ise 1538 puan aldı.

Telefonun üçlü arka kamerası dikey bir şekilde yerleştirilirken, ön tarafta ekrana ortalanmış bir ekran yer alıyor. Motorola'nın bu telefonu önümüzdeki günlerde duyurmasını bekliyoruz.

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