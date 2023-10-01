Motion Capture tutkunları bir araya geldi

YTÜ Yıldız Teknopark Sense4motion tarafından düzenlenen ve YTÜ Yıldız Teknopark ev sahipliğinde gerçekleştirilen Motion Capture (Hareket Yakalama) Teknolojileri Konferansı, en yeni teknolojileri ve sektörün duayenlerini bir araya getirdi. Birçok sektörün hareket yakalama teknolojilerini kullandığını söyleyen YTÜ Teknopark Genel Müdür Yardımcısı İsa Turgut İnci, "Sağlık sektörüne ait göz tembelliği tedavisinde kullanılabilen bir VR gözlük sayesinde altyapısında bir oyun geliştirerek 7 yaşındaki çocuğu tedavi edebilen bir girişimcimiz oldu. O yüzden hareket algılama ve oyun bizim için teknoloji anlamında gerçekten katma değerli bir iş" dedi.

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Davutpaşa Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinlik, teknolojiye dair gelişmeleri ve inovasyonu sahneye taşıdı. Oyun, animasyon, simülasyon geliştirme, sağlık, spor ve ergonomi alanlarında profesyoneller için yüksek teknoloji donanım ve yazılım çözümleri sunan Sense4motion tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen konferans, Movella, OptiTrack ve Manus gibi sektör devlerini ağırladı. Aynı zamanda alanın öncü isimlerinden YTÜ Yıldız Teknopark Genel Müdür Yardımcısı İsa Turgut İnci, Evecrude Kurucusu Çağlar Kaan Ketenci ve EMEA, Manus İş Geliştirme Müdürü Gerald van de Riet konuşmalarıyla katılımcıları en son teknolojiler ve gelişmeler hakkında bilgilendirdi.

İNCİ: SİNEMA ENDÜSTRİSİNDE ÇOK KONUŞULUYORDU

YTÜ Yıldız Teknopark Genel Müdür Yardımcısı İsa Turgut İnci, "Bugün gerçekleşen ikinci ve bizim için çok keyif verici büyük bir etkinliğin içerisindeyiz. Hareket algılamaları teknolojileri dünyada sinema endüstrisinde çok konuşuluyordu. Özellikle motion capture alanında biz de Türkiye'de ciddi bir başarı kaydettik diyebiliriz. Bu teknoloji daha önce sinema endüstrisinde kullanılmış olsa da sadece birkaç Hollywood filmi dışında Türkiye'de pek bilinmiyordu. Bugün fark ettik ki; oyun ve oyun teknolojileri ile savunma sanayii, sağlık sektörü gibi birçok alanın ortak kümesinde olan bir konunun içerisindeyiz. Hareket algılama teknolojileri bugün özellikle simülasyonlar, oyunlaştırma içerikleri, oyunlar ve aklımıza gelebilecek diğer birçok endüstrinin ortak kümesinde kaldığı için bugün bütün paydaşlarımızla birlikte bu etkinlikte bütün detayları konuşuyor olacağız" diye konuştu.

"TATBİKATLARININ SİMÜLASYONDA YAPILIYOR OLMASI ÇOK DEĞERLİ"

Birçok sektörün hareket yakalama teknolojilerini kullandığını söyleyen İnci, şunları ekledi:

"Özellikle büyük uluslararası fuarlarda, hatta oyun fuarlarında bile ülkelerin milli savunma bakanlıklarının, askeri istihbarat teşkilatlarının stantlarını görüyoruz. Bütün bunların amacı şu; özellikle savunma simülasyonları üzerinde bu oyun içeriklerinin geliştirilmesi, büyük savaş tatbikatlarının simülasyonda yapılıyor olması çok değerli. Yıldız Teknik Üniversitesi Mekatronik Fakültesi'nde bir hocamız tarafından geliştirilen uçak simülatörü ile bunu deneyimleme fırsatı yakaladık. Pilot, belirli bir sinyal kullanarak bir kas geliştirdi ve sağ gözünü kırptığında sağdaki roketi, sol gözünü kırptığında ise soldaki roketi fırlatabiliyor. Bunun da tatbikatı ve saha denemelerini de deneyimleyebileceği simülatörlere ihtiyaç oluyor. Bütün bu simülasyonların arka planında kullanılan teknoloji işte bu hareket algılama teknolojileri. Örneğin sağlık sektörüne ait göz tembelliği tedavisinde kullanılabilen bir VR gözlük sayesinde altyapısında bir oyun geliştirerek 7 yaşındaki çocuğu tedavi edebilen bir girişimcimiz oldu. VR gözlüğü takarak oyun oynayıp tek bir odağa bakması gereken bir teknoloji. Böylelikle uzun saatler oyun oynayarak alanda kalabiliyor ve göz tembelliğini tedavi edebiliyor. O yüzden hareket algılama, oyun, bizim için teknoloji anlamında gerçekten katma değerli bir iş."

ASSEMAN: OYUN SEKTÖRÜNDE ÇOK HIZLI OLMAK GEREKİYOR

OptiTrack Uluslararası Satış Direktörü François Asseman, takip teknolojisini canlı ve eş zamanlı olarak sunacakları için çok heyecanlı olduklarını ifade ederek "Bu teknoloji oyun sektöründe dünya çapında kullanılıyor.Bu teknoloji limit olmadan ile birden fazla insanı takip edebilirsiniz. Sense4motion ile çok güzel bir partnerliğimiz var ve bu partnerliğin çıktısını bugün burada gösteriyoruz. Oyun sektöründe zaman çok önemli, hızlı bir şekilde buradaki kişinin animasyonunu alıp avatarını göstermek işleri çok kolaylaştırıyor. Teknolojimiz, insanları, objeleri ve kullandığımız tüm kameraları eş zamanlı olarak izleyebiliyorve bunu kesintisiz bir şekilde gerçekleştiriyor" dedi.

GÖKHAN: UMARIM BU TEKNOLOJİYİ TÜRKİYE'DE DAHA DA YAYGINLAŞTIRABİLİRİZ

Sense4motion Satış ve Pazarlama Koordinatörü Alper Gökhan ise "Bugün Motion Capture Teknolojileri Konferansı 2023'ü yapıyoruz. Bu konferans oyun, animasyon ve simülasyon alanlarında motion capture teknolojisinin kullanımını artırmak için planladığımız bir etkinlik. Burada yeni teknolojileri ve Türkiye'deki kullanıcıların deneyimlerini paylaşmak için bulunuyoruz. Bu buluşmanın herkes için faydalı olacağını düşünüyoruz. Umarım bu teknolojiyi Türkiye'de daha da yaygınlaştırabiliriz. Burada fiziksel olan hareketleri dijitale çevirdiğiniz için aslında oyun, animasyon ve simülasyonun dışında film sektöründe de sıklıkla kullanılıyor. Şu anda sinemada izlediğimiz bütün büyük projelerde bu teknolojiyi görüyorsunuz. Süper kahramanlar olsun animasyon olsun sıklıkla kullanılıyor. Yapılan işlerin kalitesini çok daha yukarı çıkarmayı hedefleyen bir teknoloji" ifadelerini kullandı.