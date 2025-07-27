Mostar'da Geleneksel Köprü Atlayışlarının 459'uncusu Düzenlendi

Bosna Hersek'in güneyindeki Mostar kentinde bu yıl Geleneksel Mostar Köprüsü Atlayışlarının 459'uncusu düzenlendi.

Osmanlı mirası tarihi Mostar Köprüsü'ndeki atlama yarışlarına Balkan ülkelerinden katılan 40'tan fazla sporcu, kendilerini Neretva Nehri'nin serin sularına bıraktı.

Mostar'da 459 yıldır devam eden geleneksel atlayışların "baş üstü" kategorisinde Karadağ'dan Evald Krnic birinci oldu. "Dik atlayış" kategorisinde ise Emel Tiro birinciliği elde etti.

Mostari Atlayıcılar Kulübü Başkanı Lorens Listo, bu yılki atlayışlara Karadağ, Slovenya, Sırbistan, Hırvatistan ve Kosova'dan sporcuların katıldığını söyledi.

Mostar Köprüsü'ndeki geleneksel atlama yarışmalarını yaklaşık 5 bin kişi izlerken, tecrübeli sporcular da gösteri yaptı.

Mostar'daki 459 yıllık gelenek

Mostar Köprüsü'nde, 1566 yılında Mimar Sinan'ın öğrencisi Mimar Hayrettin tarafından inşa edilmesinden bu yana sürdürülen yarışlara Bosna Hersek, Slovenya, Sırbistan, Hırvatistan, Kosova, Kuzey Makedonya, Karadağ ve diğer ülkelerden sporcular katılıyor.

Mostar şehrinin "ruhu" olarak bilinen tarihi köprü, 9 Mayıs 1993'te Bosna Hersek'teki savaşın en acımasız saldırılarından birinin kurbanı olmuştu.

Yüzyıllar boyunca Bosna Hersek'te hoşgörü ve kültürel çeşitliliğin sembolü olan Mostar Köprüsü, Hırvat birliklerinin tank atışlarına dayanamayarak 9 Kasım'da Neretva Nehri'nin sularına gömülmüştü ancak Mostarlılar, yıkılmasına ve savaş şartlarına rağmen köprünün kalıntılarından geleneksel atlama şölenini sürdürmüştü.

Mostar Köprüsü, Türkiye'nin de girişimleriyle aslına uygun olarak 2004'te yeniden inşa edilmişti. Mostar Köprüsü'ndeki atlama yarışlarına Evliya Çelebi, Seyahatname adlı eserinde de yer vermişti.