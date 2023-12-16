Üye Girişi
Haberler

Mossad Şefi ve Katar Başbakanı Hamas ile Esir Takası Görüşmelerini Yeniden Başlattı

Güncelleme:
Abone Ol

İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad Şefi David Barnea ile Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'nin, Hamas ile esir takasına dair görüşmelerin yeniden başlatılmasını görüştükleri iddia edildi. Görüşmenin sadece bir başlangıç olduğu ve sürecin uzun, zor ve karmaşık olacağı belirtildi.

İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad Şefi David Barnea ile Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'nin, Hamas ile esir takasına dair görüşmelerin yeniden başlatılmasını görüştükleri iddia edildi.

ABD'den yayın yapan "Axios" haber sitesinin ismini açıklamadığı kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Mossad Şefi Barnea ve Katar Başbakanı Al Sani'nin, 15 Aralık Cuma gecesi müzakerelerin yeniden başlatılmasını görüşmek üzere Avrupa'da bir araya geldi.

Haberde, söz konusu görüşmenin "sadece bir başlangıç" olduğu ve sürecin "uzun, zor ve karmaşık" olacağı ifade edildi.

Söz konusu kaynakların iddiasına göre, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns ve Mısır istihbarat şefi Abbas Kemal'in de görüşmeye dair bilgilendirildikleri ve esir takası anlaşmasına dair çabalara yardımcı oldukları aktarıldı.

Muhtemel anlaşma kapsamında yaşlı erkeklerin ve önemli sağlık sorunları olanların ya da ciddi şekilde yaralanan esirlerin serbest bırakılabileceği belirtildi.

İsrail, daha önce Mossad şefini göndermeyi reddetmişti

İsrail ordusu, saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de dün ellerinde beyaz bayrak taşıyan İsrailli 3 esiri "yanlışlıkla" öldürdüğünü duyurmuştu.

Olaya tepki gösteren birçok İsrailli ve Gazze Şeridi'ndeki esirlerin aileleri de ateşkes sağlanması ve görüşmelerin yeniden başlatılmasını istemişti.

İsrail medyası, daha önce "savaş kabinesi"nin, Hamas ile esir takası anlaşması için Mossad şefinin Katar'a gönderilmesini reddettiği ve Hamas'tan sinyal bekleyecekleri bilgisini paylaşmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Amerika Birleşik Devletleri Mossad İsrail Katar Haberler

Bakmadan Geçme

ÇALIŞAN EMEKLİYE 5000 TL İKRAMİYE MECLİSTEN GEÇTİ Mİ? Çalışan emekliye 5000 ikramiye ne zaman yatacak? DÜNYANIN EN İYİ 100 ŞEHRİ LİSTESİ: Dünyanın en güzel şehri neresidir? Dünyanın en iyi 100 şehirleri listesi 2023 Türkiye sıralaması kaç? KETAMİN İLACI NEDİR, yan etkileri ve zararları nelerdir? Ketamin kimlere verilir, tehlikeli mi? Bülent Tezcan yoğun bakımda mı? Bülent Tezcan sağlık durumu nasıl? Adım Farah YENİ BÖLÜM (25. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Adım Farah yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Kardeşlerim YENİ BÖLÜM (109. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kardeşlerim yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Güldür Güldür Show YENİ BÖLÜM (355. Bölüm) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Güldür Güldür Show yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Aras Kargo Pazar günü açık mı? Aras Kargo Pazar günü dağıtım yapıyor mu, çalışıyor mu? Samsunspor - Pınar Karşıyaka Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Samsunspor - Pınar Karşıyaka Basket maçı ne zaman? Sergio Oliveira sakatlandı mı? Sergio Oliveira neden oynamıyor, kadroda yok? İlaç fiyatlarına zam mı geldi? İlaçlara zam mı yapıldı? Ali Fazıl Kasap kimdir? Ali Fazıl Kasap kaç yaşında, nereli? Ali Fazıl Kasap hayatı ve biyografisi! Tofaş - Çağdaş Bodrum Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Tofaş - Çağdaş Bodrum Basket maçı ne zaman? Kirli Sepeti hangi gün? Kirli Sepeti hangi kanalda, saat kaçta yayınlanıyor? İstanbul vapur seferleri iptal mi? İstanbul İDO, BUDO, deniz otobüsleri çalışıyor mu?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title