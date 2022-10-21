Mossad saldırılarına karşı yurt dışındaki Filistinlilere "dikkatli olun" çağrısı

Gazze'deki Filistin İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İyad el-Buzm ile röportaj KUDÜS (AA) – MÜCAHİT AYDEMİR – Gazze'deki Filistin İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İyad el-Buzm, İsrail dış istihbarat servisi Mossad'ın Malezya'da bir Filistinliyi alıkoyduğu olay üzerine yurt dışındaki Filistinlilere...

Gazze'deki Filistin İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İyad el-Buzm ile röportaj KUDÜS (AA) – MÜCAHİT AYDEMİR – Gazze'deki Filistin İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İyad el-Buzm, İsrail dış istihbarat servisi Mossad'ın Malezya'da bir Filistinliyi alıkoyduğu olay üzerine yurt dışındaki Filistinlilere "dikkatli olmaları" çağrısı yaptı.

Buzm, Kuala Lumpur'da Mossad adına çalışan bazı Malezyalıların geçen ay bir Filistinliyi kaçırdığı ve işkence uyguladığının ortaya çıktığı olayla ilgili AA muhabirine açıklamada bulundu.

Gazze Şeridi'ndeki Hamas yetkilisi, Malezya güvenlik güçlerinin hızlı müdahalesi sayesinde kaçırılan Filistinliye ulaşıldığını ve kurtarıldığına işaret ederek, "(Mossad) operasyonunu başarısızlığa uğratmak ve Filistin vatandaşını kurtarmak için harcadığı büyük çabalardan ötürü" Malezya makamlarına teşekkür etti.

Buzm, "İsrail'in Filistin'in evlatlarına karşı işlediği bu suçları kınıyoruz." dedi.

"Yurt dışındaki her Filistinli dikkatli olmalı"

Mossad'ın yurt dışındaki Filistinlilere yönelik daha önce de defalarca saldırılarda bulunduğunu hatırlatan Filistinli yetkili, Malezya'dakine benzer saldırıların tekrar yaşanabileceğini vurguladı.

Bu saldırılara karşı Filistinlileri dikkatli olmaları konusunda uyaran Buzm, şunları söyledi:

"Yurt dışındaki her Filistinlinin dikkatli olması gerektiğini söylüyoruz. Çünkü (İsrail) işgal güçleri yurt dışında buna benzer saldırılarda bulunabilir. Malezya'da gerçekleştirilen bu suç eylemi, Mossad'ın yurt dışındaki Filistinlilere karşı işlediği ilk suç değil. Daha önce Filistin vatandaşları defalarca Mossad saldırılarına ve terör eylemlerine maruz kaldı. Bu saldırılar, kendisini, son olarak Malezya'da olduğu gibi adam kaçırma veya cinayet gibi olaylarda gösterdi."

Gazze'deki güvenlik birimlerinin de İsrail güçlerinin buradaki operasyonlarına karşı "büyük çaba harcadığını ve olası bir saldırıyı püskürtmek için sürekli takipte olduğunu" kaydeden Hamas yetkilisi, şöyle devam etti:

"Daha önce işgal güçlerinin Gazze Şeridi'nde gerçekleştirmek istediği pek çok saldırıyı başarısızlığa uğrattık ve önledik. Sürekli teyakkuz halindeyiz. Çünkü işgal güçleri Filistinlileri hedef almaktan geri durmuyor. Güvenlik güçlerimiz de Gazze'deki Filistinlileri korumak için elinden geleni yapıyor. Bu nedenle büyük bir güvenlik çekişmesi var."

Kuala Lumpur'daki Mossad operasyonu

New Straits Times'ın 17 Ekim'de yayımladığı habere göre Mossad ajanları, 4 Malezyalıyı, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayı'yla bağlantılı olduklarına iddia edilen 2 Filistinliyi bulup kaçırmaları için görevlendirmişti.

28 Eylül'de yaşanan olayda, Mossad'a çalışan Malezyalılar, yazılımcı Filistinli şahısların aracını durdurarak bir kişiyi kaçırmış, araçtaki diğer kişi Dang Wangi Polis Karakolu'na ihbarda bulunmuştu.

Kaçırılan Filistinli, bölgedeki bir dağ evine getirilerek 24 saat boyunca Malezyalılarca dövülerek sorgulanmıştı. Bu arada polis, saldırganların Filistinliyi tuttuğu dağ evine ulaşmış ve yaptığı baskınla bu kişiyi kurtarmıştı.

Al Jazeera Arapça kanalının aktardığı bilgilere göre, Mossad, söz konusu operasyonu yürütmek için Avrupa'da eğittiği Malezyalı elemanlarını kullandı ve ülkedeki Filistinlileri takip etmek için en az 11 Malezyalıyı görevlendirdi.

Başka hedefler de olabilir

Öte yandan New Straits Times'a konuşan kaynaklar, Mossad'ın gözünü Malezya'da yaşayan en az 6 Filistinliye diktiğine inandıklarını söylemişti.

Mossad ajanlarının bir sonraki uygun fırsatta hedeflerine tekrar saldırabileceği belirtilmişti.

Mossad'ın öncülük ettiği misyon, dünya genelindeki belirli hedefleri infaz ederek ortadan kaldırmayı ve Hamas'ın Filistin için umut veren bilim insanları ve mühendislerini yurt dışına gönderme programını sabote etmeyi amaçlıyor.

Malezya'da yaşayan Filistinli mühendis Fadi el-Batş, 21 Nisan 2018'de başkent Kuala Lumpur'da silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.

İnsansız hava araçları üzerine yaptığı araştırmalarla tanınan Batş'ın öldürülmesinin arkasında da Mossad'ın olduğu iddia edilmişti.