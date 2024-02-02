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MOSSAD'ın Türkiye'deki Ajanları Sorgulanıyor

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MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün İstanbul ve İzmir'de düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 7 şüphelinin sorgulanmasına başlandı. Şüphelilerin MOSSAD ile ilişkileri ve teknolojik faaliyetleri deşifre ediliyor.

SORGULARINA BAŞLANDI

MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün İstanbul ve İzmir'de düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 7 şüphelinin sorgulanmasına başlandı. Güvenlik kaynaklarının aktardığı bilgilere göre; MOSSAD'ın, araştırma şirketi maskesi ile şüphelilerle ilk teması kurduğu saptandı. Kurulacak ağda yer alacak kişileri belirlemek için önce basit araştırma işleri verildiği, süreç içerisinde görevlere gasp veya suikast gibi eylemlerin de eklediği belirlendi.

Şüphelilerin de yabancı bir ülkenin istihbarat teşkilatı için çalıştığını bildiği ancak, maddi çıkarlarını önde tuttukları için MOSSAD ile ilişkilerini deşifre olana kadar sürdürdükleri saptandı. MOSSAD'ın kaynaklarını haberleşme uygulamaları üzerinden grup kurdurup yönetme, web sitesi kurdurma, internet sitesi tasarlama, operasyonel hat temini, bilgisayar korsanı bulma gibi teknolojik faaliyetlerde de kullandığı belirlendi.

ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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