Mossad'ın İran Üzerindeki Saldırıları ve İddialar

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Mossad'a ait olduğu iddia edilen görüntüler, İran topraklarında silah yerleştirmeleri ve hava savunma sistemlerine yönelik saldırılara ait detayları içeriyor. İsrail, Tahran ve çevresindeki askeri üsleri hedef alarak birçok kente saldırılar düzenledi.

Mossad üyelerinin bu sabah "İran topraklarında bazı silahları yerleştirdiği ve hava savunma sistemleri ve balistik füze rampalarını hedef aldığı saldırılara ait olduğu" iddia edilen görüntüler basınla paylaşıldı.

İsrail medyasında yer alan haberde, Mossad'ın bu sabahki saldırı öncesi Tahran yakınlarında kamikaze insansız hava (İHA) üssü kurduğu ileri sürüldü.

Kamikaze İHA'ların Tahran yakınlarındaki askeri üste yer alan balistik füze rampalarını vurmak için kullanıldığı iddia edildi. Mossad'ın bu silah sistemlerini taşıyan araçları da İran'a kaçak yollarla soktuğu öne sürüldü.

Söz konusu sistemlerin, Tahran'a ait hava savunma sistemlerini devre dışı bırakarak İsrail uçaklarına İran üzerinde "hava ve hareket üstünlüğü sağladığı" iddiasına yer verildi.

Haberde, 2 Mossad ajanının "İran toprakları içerisinde silahları yerleştirdiği anlara ait olduğu ileri sürülen" görüntüler de paylaşıldı.

Bunun yanı sıra İran'a ait hava savunma sistemlerinin etkisiz hale getirildiği anlara ait olduğu savunulan görüntülere de yer verildi.

İsrail, İran'da birçok kente saldırı düzenledi

İsrail, sabaha karşı İran'ın başkenti Tahran, Tebriz, İsfahan'daki Natanz Nükleer Tesisi ile Loristan ve Kirmanşah kentlerine saldırılar düzenlemişti.

Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami dahil üst düzey askeri yetkililer ile 6 nükleer bilim insanı hayatını kaybetmişti.

İsrail'in Tahran'daki saldırılarında sivil yerleşim yerleri de vurulurken çok sayıda sivil de hayatını kaybetti.

Kaynak: AA / Mustafa Deveci - Güncel
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