Mossad'ın Eski Başkanı Yossi Cohen'den İddialar: İran İçinde Operasyonlar ve Suudi Arabistan ile Normalleşme

İsrail dış istihbarat servisi Mossad'ın eski başkanı Yossi Cohen, servisin "İran içinde" konuşlandırdığı özel faaliyet birimleri olduğunu ileri sürdü.

Haaretz gazetesi, Yossi Cohen'in birkaç gün önce basına kapalı bir konferansta İran, Suudi Arabistan ile normalleşme ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile ilgili yorumlar yaptığı konuşmasının ses kayıtlarına ulaştı.

Buna göre Cohen, haziran ayında geniş çaplı saldırılarla hedef aldıkları İran'da Mossad'ın faaliyet gösterdiğini iddia ederek, "(İran) vekiller aracılığıyla çalıştığımız bir yer değil. Oraya operasyon yapmak, eleman ve istihbarat toplamak için giriyoruz." ifadesini kullandı.

Devşirdikleri yerel unsurların ülke içinde İsrail'in talimatıyla hareket ettiğini savunan Cohen, İsrail ve ABD'nin haziranda düzenlediği saldırılara ilişkin şunları ifade etti:

"Başkan Trump, (uranyum stoklarının) imhasından bahsetti. Bence tamamen imha olmasa bile en azından çok büyük bir miktar imha edilmiş olmalı."

"Rus ayısıyla nasıl başa çıkılacağını bilmeyen küçük askeri bir lider"

Cohen, sert bir dille eleştirdiği Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy hakkında "Zavallı, iyi bir Yahudi komedyen ancak Rus ayısıyla nasıl başa çıkacağını bilmeyen küçük askeri bir lider." ifadesini kullandı. Cohen, NATO üyesi ülkelerin liderlerinin Ukrayna için konuşmaktan başka bir şey yapmadığını belirtti.

İsrail ile Suudi Arabistan arasında kendi döneminde başlayan normalleşme sürecine değinen Cohen, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile birkaç kez görüştüğünü iddia etti.

Cohen, ABD Başkanı Donald Trump'ın 17 Kasım'da Suudi Arabistan'a F-35 satışını açıklamasına ilişkin ise şunları kaydetti:

"MBS (Muhammed bin Selman) hakkında konuşulacak çok şey olduğunu biliyorum: F-35'leri aldı mı? İsrail'in niteliksel askeri üstünlüğünü koruduk mu? Bu bizim için ne anlama geliyor?"

Cohen, bin Selman ile yaptığı görüşmeler neticesinde iki ülkenin "bir barış anlaşması imzalamasının" mümkün olduğunu ileri sürdü.

İsrail, ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk döneminde Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Fas gibi Arap ülkeleriyle "Abraham Anlaşmaları" adı altında normalleşme anlaşmaları imzalamıştı.

Gazze'de ateşkesin sağlanmasının ardından ABD ve İsrail yönetimleri tarafından Abraham Anlaşmalarının genişletilmesi gündeme getirilmişti. Başta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu olmak üzere İsrail yönetimi, özellikle Suudi Arabistan'ın anlaşmaya dahil olmasını istediklerini beyan etmişti.