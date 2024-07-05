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Mossad, Hamas'ın ateşkes önerisine yanıt verdi

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İsrail istihbarat teşkilatı Mossad, Hamas'ın Gazze'de ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılmasını içeren anlaşma önerisine verdiği yanıtı aldı. İsrail tarafından değerlendirilen yanıt, çatışmanın sona erdirilmesine yönelik yeniden müzakere çabalarına işaret ediyor.

ANONS (İngilizce): Xinhua muhabiri

ANONS (İngilizce): Xinhua muhabiri:

"İsrail istihbarat teşkilatı Mossad, Hamas'ın Gazze'de ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılmasını içeren anlaşma önerisine verdiği yanıtı aldı.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nin Mossad adına Çarşamba günü yaptığı yazılı açıklamaya göre, ABD'nin desteğiyle Mısırlı ve Katarlı arabulucular tarafından aktarılan yanıt şu anda İsrail tarafından değerlendiriliyor.

Bu gelişme, yaklaşık 9 aydır süren çatışmanın sona erdirilmesine yönelik yeniden müzakere çabalarına işaret ediyor."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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