Mossad Direktörü Barnea: İran Faaliyetlerimizi Sürdüreceğiz

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İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad Direktörü David Barnea, İran ile ateşkesin ardından Mossad'ın İran'daki faaliyetlerine devam edeceğini açıkladı. Barnea, İran'ın projelerini yakından takip ettiklerini ve operasyonel kabiliyetlerle İsrail vatandaşlarının güvenliğini sağladıklarını belirtti.

KUDÜS, 26 Haziran (Xinhua) -- İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad Direktörü David Barnea, İran'daki faaliyetlerine devam edeceklerini söyledi.

Mossad'ın çarşamba günü yayımladığı videoda İsrail ile İran arasında ateşkesin yürürlüğe girmesinden birkaç saat sonra teşkilatın operasyonel merkezindeki görevlilere hitap eden Barnea, "İran'ın en ince detaylarına kadar bildiğimiz tüm projelerini yakından takip etmeye devam edeceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gözlerimiz üzerinde olacak" dedi.

Barnea, "Doğru istihbarat, ileri teknolojiler ve hayal bile edilemeyecek operasyonel kabiliyetlerle Hava Kuvvetleri'nin İran'ın nükleer programını sekteye uğratmasına, İran üzerinde hava üstünlüğü kurmasına ve füze tehdidini azaltmasına yardımcı olduk ve İsrail vatandaşlarının güvenliğini sağladık" diye konuştu.

Barnea, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'na da "ortak yürüttükleri faaliyetler" için teşekkür etti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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