MOSSAD Direktörü Barnea, Gazzelilerin Göçü İçin ABD'den Destek İstedi

İsrail'in istihbarat teşkilatı MOSSAD Direktörü David Barnea'nın, yüz binlerce Gazzelinin gönderilmesi için ABD'nin ülkeleri ikna etmesini istediği ileri sürüldü.

Axios haber sitesine göre, Barnea, bu hafta Washington'da temaslar yürüttü, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile görüştü.

Barnea, Witkoff'a İsrail'in özellikle Etiyopya, Endonezya ve Libya ile görüşmeler yürüttüğünü aktardı.

Mossad Direktörü'nün, "Gazze halkını yerinden etmek ve onları alacak ülkeleri ikna" için ABD'den destek istediği iddia edildi.

Witkoff kesin bir taahhütte bulunmazken, Barnea ise ABD'ye söz konusu ülkelere "cazip olanaklar" sunabileceği önerisini getirdi.