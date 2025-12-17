Mossad Başkanı: "İran, nükleer anlaşma daha yapabileceğini düşünüyor buna izin vermeyeceğiz"

İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad Başkanı David Barnea, İran'ın "dünyayı aldatmaya" ve yeni bir nükleer anlaşma imzalamaya çalıştığını ancak buna izin vermeyeceklerini iddia etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre, Mossad Başkanı Barnea, kurum çalışanlarını onurlandırmak amacıyla düzenlediği törende konuşma yaptı.

Barnea, " İran, dünyayı bir kez daha kandırabileceğini ve kötü bir nükleer anlaşma daha yapabileceğini düşünüyor; buna izin vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

İran'ın "İsrail'i yok etme hırsından vazgeçmediğini" ileri süren Barnea, "İsrail'in yok edilmesini bayrağına kazımış, nükleer silah geliştirme konusunda dünyayı aldatmış ve askeri nükleer kapasiteye sahip olma arzusundan başka bir şeyle açıklanamayacak düzeyde uranyum zenginleştirmiş bir devlet, fırsat bulduğu anda düşmanın savunmasını aşacak bir devlettir." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in, İran'ın nükleer programının devreye sokulmasını engellemekten kendisini sorumlu gördüğünü dile getiren Barnea, İran ile yaşanan son saldırılara atıfta bulunarak, İsrail-ABD işbirliği sonucu bu programın "ağır bir darbe aldığını" öne sürdü.

İran'ın dünya çapında Yahudileri hedef alan komploların arkasında olduğunu iddia eden Mossad Başkanı, "sivilleri hedef almanın" İran rejiminin güvenlik stratejisinin bir parçası olduğunu öne sürdü.