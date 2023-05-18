MOSSAD'A BİLGİ SIZDIRMA DAVASINDA 6 SANIĞIN TAHLİYESİYLE DOSYADA TUTUKLU KALMADI

İSRAİL Gizli Servisi (MOSSAD) ile bağlantılı oldukları ve İsrail için önem arz eden bilgi ve belgeleri sızdırdıkları iddiasıyla MİT operasyonuyla yakalanarak 'casusluk' suçundan 16 sanığın yargılandığı davada, 6 sanığın yurt dışına çıkış yasağı konularak tahliyelerine karar verdi.

İSRAİL Gizli Servisi (MOSSAD) ile bağlantılı oldukları ve İsrail için önem arz eden bilgi ve belgeleri sızdırdıkları iddiasıyla MİT operasyonuyla yakalanarak 'casusluk' suçundan 16 sanığın yargılandığı davada, 6 sanığın yurt dışına çıkış yasağı konularak tahliyelerine karar verdi. Böylece dosyada tutuklu sanık kalmadı.

İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 9'uncu celsesi görülen duruşmaya, 6 tutuklu sanık ve bazı tutuksuz sanıklar katıldı. Duruşma savcısı, tutuklu sanıkların suçları işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesi, öngörülen cezanın üst sınırı, kaçma ihtimallerinin olduğu gerekçesiyle tutukluluk hallerinin devamını talep etti. Mütalaaya karşı söz verilen sanıklar ise tahliye ve beraat talebinde bulundu.

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