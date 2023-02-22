MOSSAD'A BİLGİ SIZDIRDIKLARI İDDİA EDİLEN 7 SANIĞA TAHLİYE

İSRAİL Gizli Servisi (MOSSAD) ile bağlantılı oldukları ve İsrail için önem arz eden bilgi ve belgeleri sızdırdıkları iddiasıyla MİT operasyonuyla yakalanarak "casusluk" suçundan 11'i tutuklu 16 sanığın yargılandığı davada, 7 sanığın tahliyesine karar verildi.

İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 8'inci celsesi görülen duruşmaya, 11 tutuklu sanık ve bazı tutuksuz sanıklar katıldı. İfadesi alınan sanıklar suçlamaları reddederek beraatlerini talep ettiler. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Gassan Saade, Mohammed H. Barzaq, Raed Ghazal, A Kemal N.S. Ashour, Ahmed A. M. Alsoudı, Alaeddın A. Hamada, Mohammed S.A. Qahman'ın tahliyelerine ve haklarında yurt dışına çıkış yasağı konulmasına karar verdi.

6 SANIĞIN TUTUKLULUĞU DEVAM

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, Ahmad Zaid isimli şahsın İsrail Gizli Servisinin saha sorumlusu olduğu, olay tarihi itibariyle Almanya'da bulunduğu, İsrail Gizli Servisinin Türkiye'de bulunan Filistin ve Suriye uyruklu şüphelilerle irtibata geçerek Türkiye'de bulunan Filistin başta olmak üzere yabancı uyruklu şahısların kurdukları sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerini, sosyal hayatlarını, eğitim süreçlerini, yurt dışı bağlantılarını izlemek, işgale karşı direnen gruplarının Türkiye'deki faaliyet ve yapılanmalarından haberdar olmak için Arap asıllı olan 16 sanığı para karşılığı casus olarak kullandığı kaydediliyor. 2015 yılının son aylarında gayri resmi yollarla Türkiye'ye giren sanıklardan Abdülkadir Barakat'ın Türkiye'deki casusluk şebekesinin para transferine yön verdiği öne sürülüyor. Tüm sanıkların, "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme" suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor. 7 Aralık 2022 tarihli duruşmada, 5 sanığın tahliyesine karar verilmişti.