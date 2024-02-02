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MOSSAD'a Bilgi Satan 7 Kişi Gözaltına Alındı

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İstanbul ve İzmir'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda MOSSAD'a dolaylı yoldan bilgi sattığı tespit edilen 7 kişi gözaltına alındı.

İSTANBUL ve İzmir'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda MOSSAD'a dolaylı yoldan bilgi sattığı tespit edilen 7 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı terör ve örgütlü suçlar soruşturma bürosu İsrail istihbarat servisi MOSSAD'ın Türkiye'deki faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Savcılık tarafından Filistin politikasına muhalif olmaları nedeniyle 6 kişiyle ilgili bilgileri hukuk bürosu çalışanları ve kişisel bağlantıları ile dedektif gibi takip ederek MOSSAD'a gönderen 9 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerden Musa Kuş ve Seyit Ahmet Yurtseven'in daha önce düzenlenen operasyonlarda yakalanarak tutuklandığı belirlendi. Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri diğer şüphelileri yakalamak için İstanbul ve İzmir'de eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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