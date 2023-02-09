Moskovalılar Suriye'ye Deprem Yardımı İçin Seferber Oldu Güncel Haberler MOSKOVA, 9 Şubat (Xinhua) -- Rusya'nın başkenti Moskova'daki Suriye büyükelçiliğinde araçlara insani yardım malzemeleri yükleyen insanlar, 8 Şubat 2023. Çok sayıda ülke ve küresel yardım kuruluşu, Türkiye ve Suriye'de depremin vurduğu bölgelere kurtarma ekipleri ve yardım malzemeleri gönderiyor. MOSKOVA, 9 Şubat (Xinhua) -- Rusya'nın başkenti Moskova'daki Suriye büyükelçiliğinde araçlara insani yardım malzemeleri yükleyen insanlar, 8 Şubat 2023. Çok sayıda ülke ve küresel yardım kuruluşu, Türkiye ve Suriye'de depremin vurduğu bölgelere kurtarma ekipleri ve yardım malzemeleri gönderiyor. (Fotoğraf: Alexander Zemlianichenko Jr/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Türkiye Moskova Suriye Rusya Güncel Haberler

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