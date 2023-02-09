Moskovalılar Suriye'ye Deprem Yardımı İçin Seferber Oldu
Güncel Haberler
MOSKOVA, 9 Şubat (Xinhua) -- Rusya'nın başkenti Moskova'daki Suriye büyükelçiliğinde araçlara insani yardım malzemeleri yükleyen insanlar, 8 Şubat 2023. Çok sayıda ülke ve küresel yardım kuruluşu, Türkiye ve Suriye'de depremin vurduğu bölgelere kurtarma ekipleri ve yardım malzemeleri gönderiyor.
MOSKOVA, 9 Şubat (Xinhua) -- Rusya'nın başkenti Moskova'daki Suriye büyükelçiliğinde araçlara insani yardım malzemeleri yükleyen insanlar, 8 Şubat 2023.
Çok sayıda ülke ve küresel yardım kuruluşu, Türkiye ve Suriye'de depremin vurduğu bölgelere kurtarma ekipleri ve yardım malzemeleri gönderiyor. (Fotoğraf: Alexander Zemlianichenko Jr/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel