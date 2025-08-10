Moskova'ya İlerleyen İki Ukrayna İHA'sı Düşürüldü
Rusya Savunma Bakanlığı, Moskova'ya doğru ilerleyen iki Ukrayna insansız hava aracının Rus hava savunma güçlerince düşürüldüğünü ve toplamda 44 İHA'nın imha edildiğini açıkladı.
MOSKOVA, 10 Ağustos (Xinhua) -- Rusya Savunma Bakanlığı, başkent Moskova'ya doğru ilerleyen iki Ukrayna insansız hava aracının Rus hava savunma güçlerince düşürüldüğünü duyurdu.
Bakanlık, cumartesi günü yerel saatle 08.00 ile 12.00 arasında Rus topraklarında toplam 44 Ukrayna insansız hava aracının imha edildiğini bildirdi.
Düşürülen İHA'lardan üçü Moskova Oblastı üzerinde tespit edilirken, bunlardan ikisinin Moskova'ya doğru ilerlediği belirtildi.
Bakanlık ayrıca Rus birliklerinin Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde bulunan Yablonovka köyünün kontrolünü ele geçirdiğini kaydetti.
Kaynak: Xinhua / Güncel