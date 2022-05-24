Moskova, World Expo 2030 Adaylığından Çekildi - Haberler

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Moskova, World Expo 2030 Adaylığından Çekildi

Xinhua - Güncel
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Moskova, World Expo 2030 Adaylığından Çekildi

Rusya, Güney Kore, İtalya, Ukrayna ve Suudi Arabistan, World Expo 2030'u düzenlemek için adaylıklarını sunarak rakip olmuştu.

Rusya, Güney Kore, İtalya, Ukrayna ve Suudi Arabistan, World Expo 2030'u düzenlemek için adaylıklarını sunarak rakip olmuştu.

MOSKOVA, 24 Mayıs (Xinhua) -- Rusya, Pazartesi günü, World Expo'nun organizasyon organı Uluslararası Sergiler Bürosu'na (Bureau International des Expositions) Moskova'nın World Expo 2030'a ev sahipliği için yaptığı adaylık başvurusunu gönüllü olarak geri çektiğini bildirdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Bu uluslararası sergi hareketinin, Batı'nın kolektif bir şekilde ülkemizi tüm işbirliği alanlarından çıkarmak için başlattığı geniş çaplı Rus karşıtı kampanyanın bir başka kurbanı olduğunun ortaya çıktığını belirtmek zorunda kalıyoruz" ifadeleri kullanıldı. Etkinliği düzenlemek için Rusya, Güney Kore, İtalya, Ukrayna ve Suudi Arabistan'dan oluşan beş ülke adaylıklarını sunarak rakip olmuştu.

Xinhua / Güncel

Güney Kore, Moskova, İtalya, Rusya, Güncel, Haberler

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