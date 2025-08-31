Moskova Moda Haftası'nda Türk Tasarımcı Emre Erdemoğlu'nun Koleksiyonu İlgi Çekti

Rusya'da uluslararası ve yerli tasarımların sergilendiği Moskova Moda Haftası'nda Türk moda tasarımcısı Emre Erdemoğlu'nun 2027 Sonbahar/Kış koleksiyonu düzenlenen defilede ilgiyle karşılandı.

Başkent Moskova'daki Zaryadye Sanat Alanı'nda düzenlenen moda etkinliğinde Erdemoğlu'nun yeni tasarımları podyumda tasarımcıların, stilistlerin ve moda severlerin karşısına çıktı.

"West of Eden" 2027 Sonbahar/Kış koleksiyonun derin mavi, gece laciverti, kararmış toprak, koyu bordo gibi renklerden oluştuğu, denim, saten, ipek gibi zıt dokuları bir araya getirdiği görüldü.

Moda tasarımcısı Erdemoğlu AA muhabirine yaptığı açıklamada, Moskova Moda Haftası'nın çalışmalarının hayat bulduğu özel bir sahne olduğunu belirtti.

İlk katıldığında izleyiciden aldığı enerjinin ve kurduğu bağın kendisini çok derinden etkilediğini kaydeden Erdemoğlu, "Bu kez içimde daha fazla anlatacak şey vardı ve burası o hikayeyi paylaşmak için en doğru yerdi." diye konuştu.

"Rus pazarı tasarıma önem veren izleyiciye sahip"

Rus pazarının kendisine cazip gelen yönlerini anlatan Erdemoğlu, "Rus pazarı, estetik ve duygu arasında güçlü bir bağ kurabilen, hikayelere açık ve tasarıma gerçekten tutkuyla yaklaşan bir izleyiciye sahip. Buradaki moda anlayışı yalnızca trendlere değil, tasarımcının dünyasına da kulak veriyor. Bu özgünlük ve açıklık beni cezbediyor." dedi.

Moskova Moda Haftası'na üçüncü kez katıldığını aktaran Erdemoğlu, her defasında Moskova'daki podyuma farklı bir hikayeyle geldiğini dile getirdi.

Erdemoğlu, Moskova'daki sahnenin yaratıcı yolculuğunun güçlü duraklarından biri haline dönüştüğünü söyledi.

Bu sezon "West Of Eden" adını verdiği koleksiyonuyla sahnede yer aldığını dile getiren Erdemoğlu, tasarımının uzun zamandır içinde şekillenen ama bu yıl nihayet olgunlaşan bir ruh halinin dışa vurumu olduğunu belirtti.

Kadın kovboyların, Amerikan Batı tarihinin olmazsa olmaz figürlerinden biri olduğunu vurgulayan Erdemoğlu şunları dile getirdi:

"Cowgirller (kadın kovboy), toplumun kadına biçtiği rollerin dışına çıkarak, erkeklerin egemen olduğu bir kültürde kendi yollarını çizdiler. Bu kültür, kadınların doğayla, zorlukla ve kendi gücüyle kurduğu ilişkiyi kutlar. Erkeklerin gölgesinde değil, kendi alanlarında birer efsane olmuşlardır."

Defileye gösterilen ilginin çok güçlü ve içten olduğuna işaret eden Erdemoğlu, izleyicinin koleksiyonla kurduğu bağı hissettiğini ve geri dönüşlerin çok etkileyici olduğunu belirtti.

"Türk modasının kültürel zenginliği Rusya'da karşılık buluyor"

Rus moda sektörünün, son yıllarda ciddi bir dönüşüm içinde olduğunu söyleyen tasarımcı Erdemoğlu, "Rus moda sektöründe estetik anlayışları çok güçlü ve tasarıma duydukları saygı oldukça yüksek. Yaratıcılığa açık, hikayesi olan tasarımları sahiplenen bir moda kitlesi var. Gelenekle modernin buluştuğu bu kültürel yapı, tasarımcılar için çok ilham verici bir zemin sunuyor." şeklinde konuştu.

Türk modasının, hem zanaatkarlık hem de tasarım açısından çok güçlü bir birikime sahip olduğunun altını çizen Erdemoğlu, "Bu da bizi uluslararası pazarda özel kılıyor. Rusya gibi estetik duyarlılığı yüksek bir pazarda, Türk modasının duygusal derinliği, detaylara verdiği önem ve kültürel zenginliği çok kolay karşılık buluyor. Burada uzun vadeli iş birlikleri, showroom bağlantıları ve kreatif projeler açısından ciddi fırsatlar var." değerlendirmesinde bulundu.