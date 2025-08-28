Moskova Moda Haftası Başladı

Rusya'nın önde gelen moda gösterimlerinden "Moskova Moda Haftası", yerli ve Türkiye dahil çok sayıda ülkeden markaların katılımıyla başladı.

Moskova Moda Haftası'nın 5'incisi, Moskova Belediyesinin desteği ve Moda Fonu organizasyonuyla Zaryadye Parkı'nda düzenleniyor.

Rus ve yabancı tasarımcıları bir araya getirecek etkinlikte, hafta boyunca defileler, film gösterimleri, modayla ilgili seminerler ve konferanslar gerçekleştirilecek.

Türkiye'nin de aralarında bulunduğu ülkelerden gelen 10 tasarımcının yeni koleksiyonlarının tanıtılacağı etkinlikte, 65'ten fazla tasarımcının koleksiyonu sergilenecek.

Moskova Moda Haftası koleksiyonlarının hazırlanmasında, Rusya'nın farklı şehirlerindeki fabrikalar, stüdyolar ve atölyeler de dahil 250'den fazla üretim tesisinden 1500'den fazla terzi ve tasarımcı ile 2 binden fazla kişinin çalıştığı ifade edildi.

Moda Haftası, 2 Eylül'e kadar sürecek.

BRICS+ Moda Zirvesi de yapılıyor

Moskova Moda Haftası'nın yanı sıra BRICS+ Moda Zirvesi'nin de 3'üncüsü Zaryadye Parkı'nda düzenleniyor.

Etkinliğe Rusya, Türkiye, Çin, Brezilya, Hindistan, Malezya ve Birleşik Arap Emirlikleri de dahil 65 ülkeden tasarımcılar, girişimciler ve uzmanlar katılıyor.

"Yerli Motifler" sergisinin de yer aldığı zirve, 30 Ağustos'a kadar devam edecek.