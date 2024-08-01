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Moskova Hayvanat Bahçesi'nde dev panda doğum günü kutlaması

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Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinde doğan dev panda Ru Yi, Moskova Hayvanat Bahçesi'nde doğum gününü kutladı.

MOSKOVA, 1 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinde 31 Temmuz 2016'da doğan dev panda Ru Yi, Çarşamba günü Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan Moskova Hayvanat Bahçesi'nde doğum gününü kutladı. Dev pandalar Ru Yi ve Ding Ding, 15 yıllık bir bilimsel program kapsamında 29 Nisan 2019'da Moskova'ya gelmişti.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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