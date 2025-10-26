Haberler

Moskova'daki Türk toplumu Cumhuriyet'in kuruluşunun 102. yılını kutladı

Moskova'daki Türk toplumu Cumhuriyet'in kuruluşunun 102. yılını kutladı
Güncelleme:
Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. yılı nedeniyle Rusya'nın başkenti Moskova'da Türk toplumu kutlama yaptı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. yılı nedeniyle Rusya'nın başkenti Moskova'da Türk toplumu kutlama yaptı.

Rus-Türk İş İnsanları Birliği'nin (RTİB) organizasyonuyla, yaklaşan Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Moskova'da Sokolniki Parkı'nda bir salonda kutlama programı düzenlendi.

Programa Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, RTİB Başkanı Erdem Acay, RTİB yönetim kurulu ve üye iş insanları, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, Moskova'da yaşayan Türk vatandaşları ve Rus davetliler katıldı.

Türk ve Rus halk dansı gösterilerinin yapıldığı programda, piyano konseri verildi, Cumhuriyet Bayramı'na dair şiirler okundu. Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Bilgiç, etkinliğin sponsorlarına plaket takdim etti.

Bilgiç burada yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, tüm şehit ve gazileri andıklarını belirterek, 102 yıllık süreçte ülkenin pek çok alanda geliştiğini anlattı.

Ekonomik anlamda Türkiye'nin çok büyük bir ülke olduğuna ve her geçen gün geliştiğine dikkati çeken Bilgiç, "Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu yıllarda okur yazarlık oranı yaklaşık yüzde 10 civarındaydı, şimdi yüzde 97. Türkiye'de orta öğretim kurumu sayısı yaklaşık 60 idi, bugün 12 buçuk milyon öğrencimiz orta öğretimde eğitim görüyor. Kişi başına milli gelir bugünün rakamlarıyla yaklaşık 50 dolar civarındaydı, şimdi yaklaşık 16 bin dolar civarında." diye konuştu.

Cumhuriyet'in kuruluş yıllarındaki Türk-Rus ilişkilerine de değinen Bilgiç, "Cumhuriyetimizin kurulmasında Rus dostlarımızın bize önemli bir katkısı oldu. Cumhuriyetimizin ilk yıllarında Sovyetler Birliği'nin bu katkısı olmasaydı belki bizim açımızdan bu süreç çok daha zor geçerdi." ifadesini kullandı.

Zorluklara rağmen Türk iş insanları Rusya ile ilişkilere katkı sağlıyor

RTİB Başkanı Erdem Acay da yaptığı konuşmada, Rusya'daki iş insanları topluluğu olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin gelişimine katkıda bulunmak için kendi işlerini büyütmeye, iki ülkenin iş hacmini bütün zorluklara rağmen artırmaya çalıştığını vurguladı.

Acay, "Her ne kadar dünyada ve bu coğrafyada belirli zorluklar olsa da pek çok güzel iş yapılacağına canı gönülden inanıyoruz. Türk iş insanlarımız da bu çabalarıyla Türkiye ve Rusya ilişkilerine katkı sağlıyor." diye konuştu.

Kaynak: AA / Ali Cura - Güncel
