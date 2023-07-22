Moskova'daki AVM'de Sıcak Su Borusu Patlaması: 4 Kişi Hayatını Kaybetti
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Rusya'nın başkenti Moskova'daki bir alışveriş merkezinde (AVM) sıcak su borusunun patlaması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, olayla ilgili bilgi verdi ve kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Soruşturma ise başlatıldı.
Rusya'nın başkenti Moskova'daki bir alışveriş merkezinde (AVM) sıcak su borusunun patlaması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.
Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, yaptığı yazılı açıklamada, "Vremena Goda" adlı AVM'de yaşanan kazaya ilişkin bilgi verdi.
Sıcak su borusunun patlaması nedeniyle 4 kişinin yaşamını yitirdiğini belirten Sobyanin, kurtarma ekiplerinin AVM'deki çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.
Olaya ilişkin soruşturma açılırken, Rus basınındaki haberlerde, kazanın AVM'deki bir restoranın mutfak kısmında meydana geldiği belirtiliyor.