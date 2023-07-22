Moskova'daki AVM'de Sıcak Su Borusu Patlaması: 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Rusya'nın başkenti Moskova'daki bir alışveriş merkezinde (AVM) sıcak su borusunun patlaması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, olayla ilgili bilgi verdi ve kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Soruşturma ise başlatıldı.