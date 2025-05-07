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Moskova'da Zafer Günü Töreni Provaları Başladı

Moskova'da Zafer Günü Töreni Provaları Başladı
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Rusya'nın başkenti Moskova'da, Sovyetler Birliği'nin Büyük Vatanseverlik Savaşı Zaferi'nin 80. yıldönümü kutlamaları kapsamında askeri geçit töreninin provasına katılmak üzere araçlar şehir merkezinde ilerliyor.

MOSKOVA, 7 Mayıs (Xinhua) -- Rusya'nın başkenti Moskova'da, Sovyetler Birliği'nin Büyük Vatanseverlik Savaşı Zaferi'nin 80. yıldönümü kutlamak için düzenlenecek Zafer Günü askeri geçit töreninin provasına katılmak üzere şehir merkezinde ilerleyen araçlar, 7 Mayıs 2025. (Fotoğraf: Cao Yang/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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