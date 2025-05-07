Moskova'da Zafer Günü Töreni Provaları Başladı
Rusya'nın başkenti Moskova'da, Sovyetler Birliği'nin Büyük Vatanseverlik Savaşı Zaferi'nin 80. yıldönümü kutlamaları kapsamında askeri geçit töreninin provasına katılmak üzere araçlar şehir merkezinde ilerliyor.
MOSKOVA, 7 Mayıs (Xinhua) -- Rusya'nın başkenti Moskova'da, Sovyetler Birliği'nin Büyük Vatanseverlik Savaşı Zaferi'nin 80. yıldönümü kutlamak için düzenlenecek Zafer Günü askeri geçit töreninin provasına katılmak üzere şehir merkezinde ilerleyen araçlar, 7 Mayıs 2025. (Fotoğraf: Cao Yang/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel